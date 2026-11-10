«Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию
Московский аэропорт «Внуково» временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве предупредили, что возможны изменения в расписании вылетов и прилетов. Ограничительные меры введены для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рекомендовано проверять актуальный статус своих рейсов на онлайн-табло аэропорта.
3 ноября в аэропортах Московского региона было задержано или отменено более 100 рейсов. В аэропорту «Внуково» задержано или отменено 58 рейсов, в «Шереметьево» – шесть, в «Домодедово» – 21, в «Жуковском» (Раменское) – 17. С вечера 2 ноября Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов. По словам мэра Сергея Собянина, к утру 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника. Большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах. Российские военные нейтрализовали 187 БПЛА на подлете к Москве.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областей, Краснодарского края и Крыма.