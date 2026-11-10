«Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию

3 ноября в аэропортах Московского региона было задержано или отменено более 100 рейсов. В аэропорту «Внуково» задержано или отменено 58 рейсов, в «Шереметьево» – шесть, в «Домодедово» – 21, в «Жуковском» (Раменское) – 17. С вечера 2 ноября Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов. По словам мэра Сергея Собянина, к утру 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника. Большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах. Российские военные нейтрализовали 187 БПЛА на подлете к Москве.