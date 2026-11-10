Дефицит бюджета за 10 месяцев составил 5,2 трлн рублей

Дефицит бюджета за 10 месяцев составил 5,2 трлн рублейДоходы выросли на 10,8%, а расходы – на 13,4%
Дефицит федерального бюджета России по итогам января – октября 2026 г. составил 5,234 трлн руб., или 2,3% ВВП. Об этом говорится в предварительной оценке Минфина.
Доходы бюджета за 10 месяцев достигли 33,176 трлн руб., увеличившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Расходы выросли на 13,4% до 38,410 трлн руб. Годом ранее дефицит составлял 3,942 трлн руб., или 1,8% ВВП.
Ненефтегазовые поступления увеличились на 19,1%, до 26,734 трлн руб. Нефтегазовые доходы, напротив, сократились на 14,1% до 6,442 трлн руб. В Минфине объяснили снижение укреплением рубля за отчетный период и ростом демпферных выплат на фоне повышения мировых цен на нефтепродукты.
По итогам 2026 г. ведомство ожидает дефицита бюджета в пределах 3,2% ВВП. Минфин отметил, что его финансирование осуществляется преимущественно без дополнительных заимствований на рынке облигаций федерального займа.
9 октября Минфин оценивал дефицит федерального бюджета за январь – сентябрь в 5,186 трлн руб., или 2,2% ВВП. Доходы за девять месяцев составляли 29,639 трлн руб., расходы – 34,825 трлн руб.
5 ноября правительство разрешило Минфину привлечь дополнительно до 1 трлн руб. на внутреннем рынке сверх первоначально утвержденной программы заимствований. При этом ведомство не обязано использовать весь разрешенный объем.
6 ноября стало известно, что нефтегазовые доходы бюджета в октябре достигли 971,2 млрд руб. Это максимальный показатель за полтора года, на 8,5% превышающий результат октября 2025 г.