Дефицит бюджета за 10 месяцев составил 5,2 трлн рублей

Ненефтегазовые поступления увеличились на 19,1%, до 26,734 трлн руб. Нефтегазовые доходы, напротив, сократились на 14,1% до 6,442 трлн руб. В Минфине объяснили снижение укреплением рубля за отчетный период и ростом демпферных выплат на фоне повышения мировых цен на нефтепродукты.