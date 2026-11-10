ЦБ установил курс доллара на 11 ноября ниже 83 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 11 ноября на уровне 82,5 руб., следует из данных регулятора. Американская валюта подешевела на 0,20 руб., оставшись ниже отметки 83 руб.
Официальный курс евро составил 92,39 руб.
Курс китайского юаня увеличился на 0,7 руб. до 12,3 руб.
10 ноября ЦБ РФ устанавливал курс рубля на отметке 82,75 руб.
14 октября аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. Согласно результатам опроса, средний курс доллара в октябре – декабре 2026 г. ожидается на уровне 85,3 руб. В 2027 г. показатель может составить 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб.