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«Яндекс» раскрыл, сколько клиентских данных потеряно из-за атак на дата-центры

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Доступ к 2,8% клиентских данных Yandex Cloud после атак на ЦОДы восстановить невозможно. Причина – критическое повреждение оборудования и отсутствие у этих клиентов бэкапов на платформе, сообщили «Ведомостям» в «Яндексе».

«У клиентов, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, потерь данных не произошло – сохранены все 100%», – говорится в сообщении компании.

Сейчас инженеры «Яндекса» смогли вернуть доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud. Компания включила резервное копирование по умолчанию. От него можно отказаться, но оно остается «базовым способом снизить риски при непредвиденных обстоятельствах».

Удары по дата-центрам «Яндекса» произошли в начале октября. Атаки на ЦОДы были совершены 8, 9 и 11 октября. Первым пострадал дата-центр в Сасове, затем в Калуге и Владимире. Это привело к сбоям в работе сервисов корпорации, в том числе при доступе в Yandex Cloud. «Яндексу» удалось восстановить доступ к ключевым сервисам только к концу октября.

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