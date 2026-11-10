Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби завершен

Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби завершенВстреча продолжалась 4,5 часа
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились на 10 ноября, сообщил ТАСС.
Встреча продолжалась 4,5 часа. По информации источника агентства, российская и украинская делегации в ходе переговоров общались на русском языке.
Собеседник ТАСС также сообщил, что трехсторонние переговоры продолжатся в среду, 11 ноября.
Двухдневные трехсторонние переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева начались в Абу-Даби 10 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В составе группы также замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин и др.
Украину представляют глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и др. От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Перед переговорами Кушнер выразил надежду на продуктивный диалог с представителями России и Украины.