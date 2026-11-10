Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,408+0,32%KLVZ1,902-1,55%BRZL1 184-4,82%IMOEX2 457,76-0,62%RTSI935,6-0,62%RGBI112+0,04%RGBITR778,51+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби завершен

Встреча продолжалась 4,5 часа
Татьяна Мозолевская
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились на 10 ноября, сообщил ТАСС.

Встреча продолжалась 4,5 часа. По информации источника агентства, российская и украинская делегации в ходе переговоров общались на русском языке.

Собеседник ТАСС также сообщил, что трехсторонние переговоры продолжатся в среду, 11 ноября.

Двухдневные трехсторонние переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева начались в Абу-Даби 10 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В составе группы также замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин и др.

Украину представляют глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и др. От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Перед переговорами Кушнер выразил надежду на продуктивный диалог с представителями России и Украины.

Читайте также:Главное из заявлений делегаций перед началом переговоров в Абу-Даби
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её