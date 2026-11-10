Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби завершен

Двухдневные трехсторонние переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева начались в Абу-Даби 10 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В составе группы также замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин и др.