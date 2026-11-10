МВД подготовило для регионов рекомендации по разобщению анклавов мигрантов

Министр отметил, что международный опыт свидетельствует о сложности решения этой проблемы. По его словам, она касается не только иностранных граждан, но и мигрантов, уже получивших российское гражданство, а также их детей. Колокольцев добавил, что важную роль в этой работе должны играть региональные власти.