МВД подготовило для регионов рекомендации по разобщению анклавов мигрантов
МВД России по поручению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева подготовило рекомендации для глав регионов по предупреждению формирования и разобщению анклавов мигрантов. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
По словам Колокольцева, решение проблемы требует комплексного подхода и не может ограничиваться исключительно правоохранительными мерами. В частности, необходимо учитывать вопросы предоставления жилья иностранным работникам крупными работодателями.
«Но главное, все прекрасно понимают, что допускать анклавного проживания их никоим образом нельзя», – подчеркнул глава МВД.
Министр отметил, что международный опыт свидетельствует о сложности решения этой проблемы. По его словам, она касается не только иностранных граждан, но и мигрантов, уже получивших российское гражданство, а также их детей. Колокольцев добавил, что важную роль в этой работе должны играть региональные власти.
6 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за январь – сентябрь 2026 г. принудительно выдворила из России 63 500 иностранных граждан, нарушивших законодательство.
С 3 ноября в России более чем вдвое увеличился перечень административных правонарушений, за которые иностранных граждан могут выдворить из страны. В перечень новых оснований вошли мелкое хулиганство, нарушение порядка проведения публичных мероприятий, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и дискредитация Вооруженных сил РФ. Выдворение также предусмотрено за призывы к введению санкций против России и нарушению ее территориальной целостности.