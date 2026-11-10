Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,407+0,3%RGSS0,181-0,11%BRZL1 214-2,41%IMOEX2 450,84-0,9%RTSI932,97-0,9%RGBI112,04+0,08%RGBITR778,75+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД подготовило для регионов рекомендации по разобщению анклавов мигрантов

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

МВД России по поручению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева подготовило рекомендации для глав регионов по предупреждению формирования и разобщению анклавов мигрантов. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По словам Колокольцева, решение проблемы требует комплексного подхода и не может ограничиваться исключительно правоохранительными мерами. В частности, необходимо учитывать вопросы предоставления жилья иностранным работникам крупными работодателями.

«Но главное, все прекрасно понимают, что допускать анклавного проживания их никоим образом нельзя», – подчеркнул глава МВД.

Министр отметил, что международный опыт свидетельствует о сложности решения этой проблемы. По его словам, она касается не только иностранных граждан, но и мигрантов, уже получивших российское гражданство, а также их детей. Колокольцев добавил, что важную роль в этой работе должны играть региональные власти.

6 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за январь – сентябрь 2026 г. принудительно выдворила из России 63 500 иностранных граждан, нарушивших законодательство. 

С 3 ноября в России более чем вдвое увеличился перечень административных правонарушений, за которые иностранных граждан могут выдворить из страны. В перечень новых оснований вошли мелкое хулиганство, нарушение порядка проведения публичных мероприятий, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и дискредитация Вооруженных сил РФ. Выдворение также предусмотрено за призывы к введению санкций против России и нарушению ее территориальной целостности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь