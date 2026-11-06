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Из России выдворили 63 500 мигрантов за девять месяцев 2026 года

Ксения Наумчик
Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за январь – сентябрь 2026 г. принудительно выдворила из России 63 500 иностранных граждан, нарушивших законодательство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что 3 ноября вступил в силу закон, расширивший более чем вдвое перечень административных правонарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение. Число соответствующих статей КоАП РФ увеличилось с 22 до 45. В список вошли, в частности, незаконный оборот наркотиков, нарушение миграционных правил и режима государственной границы, неповиновение сотрудникам полиции и военнослужащим при охране границы. Основанием для выдворения также могут стать некоторые правонарушения в интернете, публичная дискредитация использования Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям против России и дискриминационные действия.

По данным МВД, которые привел Володин, за восемь месяцев 2026 г. въезд в Россию запретили более чем 260 000 мигрантов. Это на 75,8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Основная часть отказов, по словам спикера, связана с административным выдворением и депортацией.

Володин заявил, что новые нормы призваны усилить борьбу с нелегальной миграцией и повысить общественную безопасность. Всего с 2024 г. Госдума приняла 32 федеральных закона в сфере миграционной политики, 21 из них был внесен депутатами.

2 ноября Володин сообщал, что число выдворений иностранных граждан из России за различные правонарушения увеличилось в 2,6 раза за последние полтора года. 16 сентября спикер Госдумы заявил, что за первое полугодие 2026 г. из России депортировали около 100 000 мигрантов, а для 200 000 иностранных граждан въезд в страну был закрыт. Он также подчеркнул, что порядка 800 000 иностранцев внесены в реестр контролируемых лиц.

В августе официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что несколько десятков тысяч иностранцев не пустили в Россию благодаря использованию биометрии на границе. По ее словам, с начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных через оснащенные системой пункты пропуска прошли около 14 млн иностранцев.

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