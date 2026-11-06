Из России выдворили 63 500 мигрантов за девять месяцев 2026 года

Он также напомнил, что 3 ноября вступил в силу закон, расширивший более чем вдвое перечень административных правонарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение. Число соответствующих статей КоАП РФ увеличилось с 22 до 45. В список вошли, в частности, незаконный оборот наркотиков, нарушение миграционных правил и режима государственной границы, неповиновение сотрудникам полиции и военнослужащим при охране границы. Основанием для выдворения также могут стать некоторые правонарушения в интернете, публичная дискредитация использования Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям против России и дискриминационные действия.