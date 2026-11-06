Трамп рассказал о встрече с Дмитриевым
Президент США Дональд Трамп встретился со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме. Глава государства отказался раскрыть, о чем он говорил с Дмитриевым.
«Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали. Но просто говорю вам: соглашение [по Украине] будет», – отметил Трамп (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, договор будет затрагивать не только Украину, но и всю Европу. Характеризуя его, американский лидер заявил: «Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге».
5 ноября Дмитриев вместе с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой прибыл в США, чтобы поучаствовать в церемонии, посвященной гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. В ходе мероприятия спецпредставитель президента заявил, что российский лидер Владимир Путин ценит миротворческие усилия Трампа по Украине.
3 ноября спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Вашингтон представят Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.
1 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что первые раунды переговоров по завершению российско-украинского конфликта будут проходить в трехстороннем формате с участием США.