Феофил III заявил о готовности содействовать переговорам по Украине
Иерусалимская православная церковь готова помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы знаем, что сейчас на столе находятся разные предложения по переговорам об урегулировании ситуации на западных границах вашей страны», – сообщил Феофил III, дополнив, что готов предложить помощь в переговорном процессе.
5 ноября Путин провел встречу с патриархом Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. До этого глава РПЦ встретился с патриархом Иерусалимской православной церкви отдельно.
Патриарх Иерусалимский прибыл в Москву 4 ноября по приглашению патриарха Кирилла, сообщала Московская патриархия. В аэропорту «Внуково-3» его встретили представители Русской православной церкви (РПЦ), в том числе председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.
8 июня израильское издание Ynet сообщало о возможном участии Феофила III в урегулировании украинского конфликта. По данным издания, президент США Дональд Трамп обсуждал с патриархом возможность его посредничества между Россией и Украиной. Источники Ynet также допускали встречу Феофила III с Путиным.