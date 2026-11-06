Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,22+0,25%MGTS1 3660%MSTT76,15-0,46%IMOEX2 458,46+0,67%RTSI946,84+0,52%RGBI111,95-0,2%RGBITR776,88-0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Эксперты ожидают роста потребления электроэнергии в России в 2027 году

Этому будут способствовать восстановление спроса в промышленности и рост числа дата-центров
Василий Милькин
Ведомости
Ведомости

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2026–2032 гг. увеличится на 12% и достигнет 1,28 трлн кВт·ч. Такой прогноз приведен в обзоре аналитической компании «Эйлер», с которым ознакомились «Ведомости». В январе – сентябре 2026 г. потребление в ЕЭС России снизилось на 0,2% и составило 834 млрд кВт·ч, следует из данных компании.

Энергопотребление сократилось в трех из семи объединенных энергосистем (ОЭС) страны. Наиболее существенное падение было зафиксировано в ОЭС Урала – на 3,2%. Также снижение потребления произошло в ОЭС Юга (-1,9%) и Северо-Запада (-0,2%). Рост потребления был зафиксирован в ОЭС Сибири – на 0,3%, Средней Волги – на 0,8%, Центра – на 0,9% и Востока – на 4,4%. Абсолютные значения объема потребления по ОЭС в обзоре не приводятся.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь