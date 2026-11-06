Эксперты ожидают роста потребления электроэнергии в России в 2027 году

Эксперты ожидают роста потребления электроэнергии в России в 2027 годуЭтому будут способствовать восстановление спроса в промышленности и рост числа дата-центров
Потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2026–2032 гг. увеличится на 12% и достигнет 1,28 трлн кВт·ч. Такой прогноз приведен в обзоре аналитической компании «Эйлер», с которым ознакомились «Ведомости». В январе – сентябре 2026 г. потребление в ЕЭС России снизилось на 0,2% и составило 834 млрд кВт·ч, следует из данных компании.
Энергопотребление сократилось в трех из семи объединенных энергосистем (ОЭС) страны. Наиболее существенное падение было зафиксировано в ОЭС Урала – на 3,2%. Также снижение потребления произошло в ОЭС Юга (-1,9%) и Северо-Запада (-0,2%). Рост потребления был зафиксирован в ОЭС Сибири – на 0,3%, Средней Волги – на 0,8%, Центра – на 0,9% и Востока – на 4,4%. Абсолютные значения объема потребления по ОЭС в обзоре не приводятся.