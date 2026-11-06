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Главная / Стиль жизни / Интервью /

Фред Кавайе: «Я люблю идти против ожиданий»

Французский режиссер – в эксклюзивном интервью «Ведомостям» об «Отверженных» и магии кино
Анна Нехаева
Margot le Gonidec / ABACA / REUTERS
Margot le Gonidec / ABACA / REUTERS

В российский прокат вышла новая экранизация знаменитого романа-эпопеи Виктора Гюго «Отверженные», режиссером которой выступил французский постановщик Фред Кавайе. История духовного перерождения бывшего каторжника Жана Вальжана впервые была показана в рамках 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Масштабная зрелищная картина собрала в кадре таких звезд французского кино, как Венсан Линдон, Ноэми Мерлан, Камилль Коттен и др.

В эксклюзивном интервью «Ведомостям» Кавайе рассказал об особенностях адаптации 1700-страничного романа Гюго, почему в его версии «Отверженных» ряд персонажей моложе, чем в литературном исходнике, а также поделился своими самыми яркими воспоминаниями о кино.

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