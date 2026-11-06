Фред Кавайе: «Я люблю идти против ожиданий»

В эксклюзивном интервью «Ведомостям» Кавайе рассказал об особенностях адаптации 1700-страничного романа Гюго, почему в его версии «Отверженных» ряд персонажей моложе, чем в литературном исходнике, а также поделился своими самыми яркими воспоминаниями о кино.