Фред Кавайе: «Я люблю идти против ожиданий»

«Я люблю идти против ожиданий»Французский режиссер – в эксклюзивном интервью «Ведомостям» об «Отверженных» и магии кино
В российский прокат вышла новая экранизация знаменитого романа-эпопеи Виктора Гюго «Отверженные», режиссером которой выступил французский постановщик Фред Кавайе. История духовного перерождения бывшего каторжника Жана Вальжана впервые была показана в рамках 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Масштабная зрелищная картина собрала в кадре таких звезд французского кино, как Венсан Линдон, Ноэми Мерлан, Камилль Коттен и др.
В эксклюзивном интервью «Ведомостям» Кавайе рассказал об особенностях адаптации 1700-страничного романа Гюго, почему в его версии «Отверженных» ряд персонажей моложе, чем в литературном исходнике, а также поделился своими самыми яркими воспоминаниями о кино.
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