Военная кампания США в Иране сопровождалась снижением уровня жизни для самих американцев, и с каждым новым витком эскалации обстановка внутри страны очевидно обострялась. Военные расходы привели к резкому росту инфляции, цен на продовольствие и другие товары, тогда как нефтяной кризис и перекрытие Ормузского канала способствовали поднятию цен на нефтепродукты и некоторые удобрения.