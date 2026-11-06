Америка байденовского образцаКаких действий ожидает мир от вернувших власть демократов в конгрессе США
Военная кампания США в Иране сопровождалась снижением уровня жизни для самих американцев, и с каждым новым витком эскалации обстановка внутри страны очевидно обострялась. Военные расходы привели к резкому росту инфляции, цен на продовольствие и другие товары, тогда как нефтяной кризис и перекрытие Ормузского канала способствовали поднятию цен на нефтепродукты и некоторые удобрения.
Как следствие, несмотря на все усилия республиканской партии, вопрос победы демократов на промежуточных осенних выборах в конгресс казался решенным. Президент США Дональд Трамп уже признал, что война в Иране отчасти послужила причиной поражения его партии, добавив, однако, что «поступил правильно и сделал бы это снова».
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