ЦБ призвал банки действовать проактивнее при работе с должниками

Для защиты граждан от подобных консультантов Центробанк рекомендует банкам не ждать, пока заемщик допустит просрочку платежа. В помощи могут нуждаться и те клиенты, которые пока платят вовремя, но их финансовое положение неустойчиво либо они намерены обратиться к раздолжнителям, а банк знает об этом. Банк России рекомендует создать отдельный канал связи для консультаций с клиентами с кредитом, например контактный номер телефона или адрес электронной почты. С помощью такого канала заемщик сможет обсудить с работниками банка напрямую, как решить проблему выплат с учетом своей жизненной ситуации, поясняет ЦБ.