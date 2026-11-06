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Главная / Финансы /

ЦБ призвал банки действовать проактивнее при работе с должниками

В помощи могут нуждаться и те клиенты, которые пока платят вовремя, но их финансовое положение неустойчиво
Наталья Заруцкая
Стоит установить отдельную ответственность для раздолжнителей, которые советуют не платить и берут деньги за бесполезные жалобы
Стоит установить отдельную ответственность для раздолжнителей, которые советуют не платить и берут деньги за бесполезные жалобы / Андрей Гордеев / Ведомости

Банки должны активнее помогать гражданам, которым сложно обслуживать кредит, призвал поднадзорных ЦБ и дал им соответствующие рекомендации: уменьшать начисленные неустойки, давать отсрочку по выплате основного долга, процентов или их части. Причина озабоченности регулятора – широкое распространение деятельности недобросовестных посредников по содействию гражданам в урегулировании задолженности, так называемых раздолжнителей.

Для защиты граждан от подобных консультантов Центробанк рекомендует банкам не ждать, пока заемщик допустит просрочку платежа. В помощи могут нуждаться и те клиенты, которые пока платят вовремя, но их финансовое положение неустойчиво либо они намерены обратиться к раздолжнителям, а банк знает об этом. Банк России рекомендует создать отдельный канал связи для консультаций с клиентами с кредитом, например контактный номер телефона или адрес электронной почты. С помощью такого канала заемщик сможет обсудить с работниками банка напрямую, как решить проблему выплат с учетом своей жизненной ситуации, поясняет ЦБ.

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