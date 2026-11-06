Как изменится политика ЕЦБ с приходом нового главы

С приходом нового главы политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) может ужесточиться, заявили опрошенные «Ведомостями» эксперты: все зависит от преемника. В конце октября нынешний президент регулятора Кристин Лагард объявила, что уйдет в отставку 7 февраля 2027 г. – на несколько месяцев раньше официального окончания ее мандата. Ранний уход Лагард связывают с необходимостью Европейского совета успеть назначить нового главу ЕЦБ до выборов во Франции. Лидеры Европейского союза (ЕС) планируют выбрать преемника на саммите с 17 по 18 декабря, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник ЕС.