Как изменится политика ЕЦБ с приходом нового главы

Как изменится политика ЕЦБ с приходом нового главыСреди наиболее вероятных кандидатов на пост эксперты выделяют умеренного голубя Эрнандеса де Коса и ястреба Кнота
С приходом нового главы политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) может ужесточиться, заявили опрошенные «Ведомостями» эксперты: все зависит от преемника. В конце октября нынешний президент регулятора Кристин Лагард объявила, что уйдет в отставку 7 февраля 2027 г. – на несколько месяцев раньше официального окончания ее мандата. Ранний уход Лагард связывают с необходимостью Европейского совета успеть назначить нового главу ЕЦБ до выборов во Франции. Лидеры Европейского союза (ЕС) планируют выбрать преемника на саммите с 17 по 18 декабря, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник ЕС.
Правительства стран, входящих в еврозону, выдвинут своих кандидатов на замену до пятницы, 6 ноября, а министры финансов подведут итоги процесса на очередном заседании в понедельник, 9 ноября, передает Reuters. Председатель ЕЦБ назначается Европейским советом по итогам голосования и после консультаций с Европарламентом и управляющим советом ЕЦБ. Чиновника выбирают на единый срок в восемь лет без права переизбрания.