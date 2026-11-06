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Военные Индонезии взяли под свой контроль столицу страны

В стране говорят о попытке государственного переворота
Нурлан Гасымов
В столицу Индонезии переброшено более 20 000 военнослужащих
В столицу Индонезии переброшено более 20 000 военнослужащих / Aditya Irawan / NurPhoto / AFP

Власти Индонезии развернули на территории столицы Джакарты более 20 000 военнослужащих с целью обеспечения безопасности города. Руководство страны не объяснило, откуда исходит угроза, но речь может идти о скандале, вызванном противоречиями между прошлым и нынешним президентами.

Ввод войск произошел на фоне расследования дела о предполагаемых прослушках сотрудниками силовых ведомств телефонных разговоров президента страны Прабово Субианто, министров и журналистов. Скандал привел к отставке, а затем аресту трех высокопоставленных генералов полиции, в том числе руководителя президентской администрации Листио Сигит Прабово (однофамилец президента). До того как ее возглавить 1 октября, последний в течение пяти лет руководил национальной полицией страны.

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