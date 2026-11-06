Военные Индонезии взяли под свой контроль столицу страны

Ввод войск произошел на фоне расследования дела о предполагаемых прослушках сотрудниками силовых ведомств телефонных разговоров президента страны Прабово Субианто, министров и журналистов. Скандал привел к отставке, а затем аресту трех высокопоставленных генералов полиции, в том числе руководителя президентской администрации Листио Сигит Прабово (однофамилец президента). До того как ее возглавить 1 октября, последний в течение пяти лет руководил национальной полицией страны.