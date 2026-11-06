Сервис видеоконференций «МТС линк» выйдет на рынок Юго-Восточной Азии

Сервис видеоконференций «МТС линк» выйдет на рынок Юго-Восточной АзииКомпания рассчитывает получать более 10% выручки от зарубежных проектов в течение 5–10 лет
В I квартале 2027 г. платформа для бизнес-коммуникаций «МТС линк» выйдет на рынки Казахстана, Вьетнама и Индонезии. Во всех трех странах уже найдены местные партнеры, через которых будут осуществляться продажи. Компания также приступила к локализации продуктов на национальные языки. Об этом «Ведомостям» рассказал исполняющий обязанности генерального директора «МТС линка» Павел Потехин. По его словам, в перспективе 5–10 лет компания рассчитывает получать от международных проектов более 10% выручки.
В качестве партнеров выступают местные операторы связи и системные интеграторы, уточнил Потехин. Основными заказчиками станут крупный бизнес и госсектор – компания будет предоставлять решения для ритейла, обрабатывающей промышленности, строительства, финансового сектора, транспорта и логистики. Открывать собственные представительства «МТС линк» пока не планирует.