Сервис видеоконференций «МТС линк» выйдет на рынок Юго-Восточной Азии

В I квартале 2027 г. платформа для бизнес-коммуникаций «МТС линк» выйдет на рынки Казахстана, Вьетнама и Индонезии. Во всех трех странах уже найдены местные партнеры, через которых будут осуществляться продажи. Компания также приступила к локализации продуктов на национальные языки. Об этом «Ведомостям» рассказал исполняющий обязанности генерального директора «МТС линка» Павел Потехин. По его словам, в перспективе 5–10 лет компания рассчитывает получать от международных проектов более 10% выручки.