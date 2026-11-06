Зеленский допустил проведение выборов на Украине в онлайн-формате
Выборы на Украине могут пройти в онлайн-формате, однако определять это будет Верховная рада. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту немецкого телеканала ZDF.
«Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламенту придется искать решения», – подчеркнул украинский лидер.
При этом он отметил, что готов рассматривать проведение выборов после завершения боевых действий и переходного периода. Зеленский также заявил, что не хочет создавать впечатление, будто стремится удержаться у власти.
12 октября президент Украины исключил возможность проведения выборов из-за угроз безопасности и законодательных ограничений. По его словам, главной проблемой остается отсутствие условий для безопасного голосования. Он подчеркнул, что проведение выборов во время боевых действий противоречит действующему законодательству и конституции Украины.
11 октября Зеленский заявил о готовности провести выборы при 60-дневном перемирии. Его слова прозвучали после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства.
5 октября сообщалось о результатах опроса украинцев. Согласно исследованию, 71% респондентов выступили против проведения выборов во время конфликта, 24% поддержали их организацию в нынешних условиях.