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Зеленский допустил проведение выборов на Украине в онлайн-формате

Сергей Пахомов
Francisco Seco / AP
Francisco Seco / AP

Выборы на Украине могут пройти в онлайн-формате, однако определять это будет Верховная рада. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту немецкого телеканала ZDF.

«Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламенту придется искать решения», – подчеркнул украинский лидер.

При этом он отметил, что готов рассматривать проведение выборов после завершения боевых действий и переходного периода. Зеленский также заявил, что не хочет создавать впечатление, будто стремится удержаться у власти.

12 октября президент Украины исключил возможность проведения выборов из-за угроз безопасности и законодательных ограничений. По его словам, главной проблемой остается отсутствие условий для безопасного голосования. Он подчеркнул, что проведение выборов во время боевых действий противоречит действующему законодательству и конституции Украины.

11 октября Зеленский заявил о готовности провести выборы при 60-дневном перемирии. Его слова прозвучали после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства.

5 октября сообщалось о результатах опроса украинцев. Согласно исследованию, 71% респондентов выступили против проведения выборов во время конфликта, 24% поддержали их организацию в нынешних условиях.

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