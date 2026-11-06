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Главная / Инвестиции /

Российские инвесторы получили шанс на разблокировку активов в Люксембурге

Новые перспективы им открыло решение местного административного трибунала
Артем Кульша
Практика разблокировки российских активов в Люксембурге немногочисленна и в основном негативна
Практика разблокировки российских активов в Люксембурге немногочисленна и в основном негативна / Ведомости

У отечественных инвесторов открываются новые перспективы при разблокировке активов в Люксембурге. Местный административный трибунал прецедентным решением отменил отказ министерства финансов разморозить активы неназванного российского брокера и его клиентов. Это может серьезно изменить практику, до сих пор складывавшуюся не в пользу инвесторов, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы.

Ценные бумаги и деньги миллионов российских инвесторов заблокированы из-за санкций ЕС против НРД. Отечественный депозитарий подпал под них 3 июня 2022 г. В Люксембурге заморожено 5,5 млрд евро российских активов, сообщало в ноябре 2022 г. издание Politico со ссылкой на непубличный документ Еврокомиссии. В Бельгии на тот момент было заблокировано активов на 50 млрд евро.

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