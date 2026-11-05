Итоги торгов на Мосбирже 5 ноября

Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 12,1–12,4 руб., по курсу доллара – 81–83 руб. На стороне рубля – жесткость монетарной политики Банка России и высокие цены на нефть сентября – октября, которые сейчас закладываются в курс, рассуждает Смирнов. Сам доллар тоже немного ослабел к мировым валютам: индекс DXY за неделю снизился на 0,5%, отметил он. Но по мере приближения конца года может увеличиваться давление импортного спроса на рубль; также Минфин анонсировал объем операций с валютой по бюджетному правилу с 9 ноября по 4 декабря: ежедневные покупки вырастут примерно на четверть до 15,02 млрд руб., добавил эксперт.