Итоги торгов на Мосбирже 5 ноября

Итоги торгов на Мосбирже 5 ноябряГеополитические ожидания сглаживают настроения инвесторов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 5 ноября, увеличился на 0,76% до 2460,67 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,61% и составил 947,69 пункта.
Лидерами роста стали бумаги VK (+25,25%), «Алросы» (+14,1%), АФК «Система» (+5,26%), МКБ (+4,14%) и Positive Technologies (+3,55%). В аутсайдерах оказались бумаги «Роснефти» (-2,86%), привилегированные акции «Татнефти» (-1,95%), бумаги «Новатэка» (-1,27%), Совкомбанка (-1,08%) и «префы» «Транснефти» (-0,71%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,3% (+3 коп.) до 12,2 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 81,79 руб. (+12 коп.). Официальный курс евро составил 92,15 руб. (+56 коп.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 2,5% до $97/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,5% до $90,3/барр.
В четверг на российском рынке акций была разнонаправленная динамика, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Бумаги нефтяных тяжеловесов корректировались в свете резкого спада стоимости нефти, хотя слабость рубля смягчала сырьевой негатив, отмечает он. А вот в металлах наблюдался неплохой рост, что поддержало спрос на акции «Норникеля», «Полюса», «Русала», перечисляет эксперт.
Также настроения сглаживаются геополитическими ожиданиями: инвесторы ждут важных новостей по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби 10–11 ноября и контактов лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС 18–19-го числа, продолжает Смирнов. Его прогноз по индексу Мосбиржи на пятницу – 2400–2500 пунктов. Торговая активность перед выходными может быть ниже средней, если не появятся важные геополитические вводные, предупредил эксперт.
Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 12,1–12,4 руб., по курсу доллара – 81–83 руб. На стороне рубля – жесткость монетарной политики Банка России и высокие цены на нефть сентября – октября, которые сейчас закладываются в курс, рассуждает Смирнов. Сам доллар тоже немного ослабел к мировым валютам: индекс DXY за неделю снизился на 0,5%, отметил он. Но по мере приближения конца года может увеличиваться давление импортного спроса на рубль; также Минфин анонсировал объем операций с валютой по бюджетному правилу с 9 ноября по 4 декабря: ежедневные покупки вырастут примерно на четверть до 15,02 млрд руб., добавил эксперт.
Мировые биржевые площадки приободрились после победы демократов на выборах в конгресс США, рассказывает Смирнов. По его словам, снизилась политическая неопределенность, цены на нефть при этом упали – на рынках считают, что возможности Белого дома финансировать конфликт с Ираном уменьшатся, что приблизит его конец.
В пятницу выйдет отчет по рынку труда Соединенных Штатов за октябрь: данные среди прочего могут повлиять на ожидания по траектории ставки ФРС, указал эксперт. На российском рынке советы директоров «Диасофта» и «Роснефти» рассмотрят вопрос дивидендных выплат, а Росстат представит недельный отчет по инфляции, перенесенный со среды из-за празднования Дня народного единства.