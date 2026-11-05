Российский рынок акций пытается отыграть утреннее падение
По состоянию на 12:00 мск 5 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,24% и составил 2436,22. Индекс РТС снизился на 0,24% и составил 939,69.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«М.видео» – 56,35 руб. (+27,21%)
VK – 245,80 руб. (+24,19%)
ГК «Самолет» – 301,70 руб. (+15,09%)
Холдинг ВУШ – 36,73 руб. (+6,91%)
«Фикс Прайс» – 0,51 руб. (+6,47%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Селигдар» – 39,22 руб. (-12,56%)
Группа ЛСР – 785,40 руб. (-5,21%)
«Газпром нефть» – 513,35 руб. (-4,55%)
«Газпром» – 108,95 руб. (-3,69%)
«Татнефть» ап – 579,40 руб. (-3,24%)
Общий объем торгов составил 85,73 млрд руб.