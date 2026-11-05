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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций пытается отыграть утреннее падение

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 5 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,24% и составил 2436,22. Индекс РТС снизился на 0,24% и составил 939,69.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 85,73 млрд руб.

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