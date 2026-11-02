Акции VK выросли на 15% вечером 2 ноября

За две недели до этого Мосбиржа включила акции VK в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ). По бумагам, включенным в сектор РИИ, предусмотрены налоговые льготы для инвесторов. При этом, по условиям льгота распространяется на ценные бумаги, капитализация которых не превышает 75 млрд руб. в первую неделю торгов. 19 октября стоимость выпуска акций VK составляла 75,4 млрд руб.