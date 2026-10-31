С 1 декабря Мосбиржа запустит торги криптовалютами Bitcoin, Ethereum и USDT

«Мы планируем с 1 декабря запустить торги криптовалютами. Уже есть клиенты, которые активно тестируются в нашем контуре. Мы сделали все для того, чтобы эти торги были минимально затратными прежде всего для профучастников», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).