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С 1 декабря Мосбиржа запустит торги криптовалютами Bitcoin, Ethereum и USDT

Анна Суслова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

С 1 декабря Московская биржа планирует запустить торги криптовалютами Bitcoin, Ethereum и USDT. Об этом на конференции «Смартлаба» сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин.

«Мы планируем с 1 декабря запустить торги криптовалютами. Уже есть клиенты, которые активно тестируются в нашем контуре. Мы сделали все для того, чтобы эти торги были минимально затратными прежде всего для профучастников», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Блохин добавил, что Мосбиржа будет работать с партнерскими цифровыми депозитариями. По его словам, учет криптовалюты и ее хранение также будут осуществляться по линии цифрового депозитария, поскольку участники нового регулирования создают подобные организации.

Торги будут организованы на базе фондового рынка. Биржа надеется, что сможет проводить сделки в «стакане» операции своп (инструмент управления ликвидностью). Также планируется проведение торгов с 7 утра до полуночи – максимально возможного времени работы фондового рынка.

С 1 июля 2027 г. россиянам запретят проводить p2p-сделки – прямую покупку или продажу криптовалюты без участия посредника. Также запрещается переводить криптовалюту с цифрового счета на собственные некастодиальные кошельки, где можно самостоятельно управлять приватными ключами и секретной фразой восстановления.

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