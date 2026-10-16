Гражданам запретят p2p-переводы криптовалюты с июля 2027 года

В разъяснениях указано, что ЦБ допускает запуск организованных торгов стейблкойнами, курс которых привязан к какому-либо активу (обычно к доллару США, евро, золоту или корзине активов) в соотношении 1:1 на российских биржах. Участники торгов смогут самостоятельно относить иностранные стейблкойны к цифровым валютам или к иностранным цифровым инструментам (ИЦИ) в зависимости от условий выпуска. Эта особенность связана с отсутствием в законодательстве определения «стейблкойн»; зато действующие нормы содержат определения цифровых валют и ИЦИ, указано в разъяснениях ЦБ. Таким образом, независимо от отнесения участником оборота инструмента, выпущенного за рубежом, к цифровым валютам или ИЦИ, к его обращению применяются требования, установленные федеральным законом «О цифровых валютах и цифровых правах».