25 ноября Минфин России разместил остатки ОФЗ с постоянным купонным доходом серий 26240 с погашением в июле 2036 г. на 20,571 млрд руб. и 26239 с погашением в июле 2031 г. на 75,17 млрд руб. В бюджет государства было направленно суммарно 67,99 млрд руб.