Силуанов: Минфин до конца года выйдет на рынок с флоатерами
Минфин РФ в один из аукционных дней декабря предложит рынку облигации федерального займа с плавающей купонной ставкой. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.
«У нас больший объем процентных расходов занимают облигации с плавающим купоном. Мы вынуждены осуществлять такие заимствования, поскольку видим, что спрос, особенно сегодня, на облигации с постоянной доходностью невысокий», – рассказал он (цитата по «Интерфакс»).
Силуанов отметил, что флоатеры в объеме долга занимают чуть больше трети. По этой причине нужно сокращать дефицит бюджета, чтобы снизить процентные расходы, подчеркнул он.
Согласно финальной версии федбюджета на 2027–2029 гг., расходы бюджета в 2027 г. утверждены на уровне 48,8 трлн руб., доходы – 43,3 трлн руб. В 2028 и 2029 гг. расходы составят 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно.
25 ноября Минфин России разместил остатки ОФЗ с постоянным купонным доходом серий 26240 с погашением в июле 2036 г. на 20,571 млрд руб. и 26239 с погашением в июле 2031 г. на 75,17 млрд руб. В бюджет государства было направленно суммарно 67,99 млрд руб.