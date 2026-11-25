Минфин разместил ОФЗ на 20,57 млрд рублей при спросе в 44 млрд
Минфин России разместил облигации федерального займа серии 26240 с погашением в июле 2036 г. на 20,571 млрд руб. по номиналу. Спрос на аукционе составил 44,015 млрд руб., сообщили в ведомстве.
Цена отсечения достигла 55,9554% от номинала, средневзвешенная цена – 55,9872%. Доходность по цене отсечения составила 16,78% годовых, средневзвешенная – 16,77%.
Выручка от размещения составила 11,935 млрд руб. Дополнительных продаж после аукциона Минфин проводить не будет.
18 ноября Минфин РФ разместил остатки выпуска ОФЗ-ПД 26253 на 42,95 млрд руб. Объем спроса на ОФЗ с датой погашения 6 октября 2038 г. превысил 111,29 млрд руб. Цена отсечения составила 83,12% от номинала, а доходность по ней – 16,9% годовых. В бюджет РФ от аукциона было направлено 36,17 млрд руб. Тогда же Минфин разместил остатки выпуска 26233 с датой погашения 18 июля 2035 г.
11 ноября ведомство выпустило на торги остатки серии 26250 на 31,63 млрд руб. Спрос на аукционе составил 74,064 млрд руб., превысив объем размещения более чем в два раза.