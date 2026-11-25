18 ноября Минфин РФ разместил остатки выпуска ОФЗ-ПД 26253 на 42,95 млрд руб. Объем спроса на ОФЗ с датой погашения 6 октября 2038 г. превысил 111,29 млрд руб. Цена отсечения составила 83,12% от номинала, а доходность по ней – 16,9% годовых. В бюджет РФ от аукциона было направлено 36,17 млрд руб. Тогда же Минфин разместил остатки выпуска 26233 с датой погашения 18 июля 2035 г.