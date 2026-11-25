20 ноября «Группа Астра» нарастила долю в «Астра ИИ» с 26% до 80% через дочернюю компанию «Астра инвестиции». В компании заявили, что это позволит группе развивать ИИ-продукты вместе с собственным инфраструктурным ПО и предлагать заказчикам комплексные решения для работы с искусственным интеллектом в закрытом доверенном контуре. «Астра ИИ» появилось из компании AiB, 26% которой были выкуплены группой в мае.