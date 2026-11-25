«Группа Астра» увеличила чистую прибыль на 87% с начала 2026 года
Чистая прибыль «Группы Астра» по итогам девяти месяцев 2026 г. выросла на 87% год к году и составила 1,5 млрд руб. Это следует из отчетности группы по МСФО.
Выручка компании выросла на 16% год к году и составила 12,1 млрд руб., а в III квартале – на 13% год к году до 4,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA – на 38% г/г до 3 млрд руб.
Темп роста расходов замедлился. В I квартале операционные расходы росли на 22%, во II квартале – на 10%, а в III квартале – на 3%. За аналогичный период 2025 г. рост составил 54%, 36% и 23% соответственно. Замедление связано с мерами повышения операционной эффективности, пояснили в компании.
Отгрузки за девять месяцев выросли на 23% г/г до 11,9 млрд руб., по итогам III квартала – на 17% до 4,6 млрд руб. На 30 сентября чистый долг / EBITDA составил 0,56x.
20 ноября «Группа Астра» нарастила долю в «Астра ИИ» с 26% до 80% через дочернюю компанию «Астра инвестиции». В компании заявили, что это позволит группе развивать ИИ-продукты вместе с собственным инфраструктурным ПО и предлагать заказчикам комплексные решения для работы с искусственным интеллектом в закрытом доверенном контуре. «Астра ИИ» появилось из компании AiB, 26% которой были выкуплены группой в мае.