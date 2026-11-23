Акции «Евротранса» подорожали на 18,75% за день
Акции ПАО «Евротранс», делистинг которых назначен на 30 декабря, за день подорожали на 18,75%, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 17:34 мск ценные бумаги торгуются по 7,6 руб. за штуку. Они выросли в цене на 1,2 руб.
В сентябре Мосбиржа перевела акции из первого в третий уровень листинга, а 30 декабря исключит их из списка допущенных к торгам. За полгода бумаги подешевели на 88,65%.
12 ноября Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве «Евротранса» и ввел наблюдение. В реестр кредиторов включен долг около 38 млн руб. В сентябре основной акционер Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров были задержаны по делу о хищении топлива у главка МВД по Московской области. Все 57 АЗС «Трасса» прекратили работу, а компания допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций номиналом 27,1 млрд руб.