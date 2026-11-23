За девять месяцев группа Ozon заработала 1,06 трлн руб. выручки, что на 53% больше год к году. Чистая прибыль за отчетный период достигла 18,3 млрд руб. против 4,6 млрд руб. чистого убытка за девять месяцев 2025 г. Скорректированная EBITDA достигла 199,68 млрд руб. – на 76% больше. За III квартал выручка составила 421,2 млрд руб. (+63% год к году). Валовая прибыль выросла почти в два раза до 122,1 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 25% до 3,67 млрд руб.