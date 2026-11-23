СД Ozon рекомендовал дивиденды в размере 120 рублей на акцию
Рекомендация также распространяется на обыкновенные конвертируемые акции класса А.
Акционеры будут рассматривать вопрос 28 декабря. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено установить 12 января 2027 г.
За девять месяцев группа Ozon заработала 1,06 трлн руб. выручки, что на 53% больше год к году. Чистая прибыль за отчетный период достигла 18,3 млрд руб. против 4,6 млрд руб. чистого убытка за девять месяцев 2025 г. Скорректированная EBITDA достигла 199,68 млрд руб. – на 76% больше. За III квартал выручка составила 421,2 млрд руб. (+63% год к году). Валовая прибыль выросла почти в два раза до 122,1 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 25% до 3,67 млрд руб.
В отчете Ozon сообщил об убытках, связанных с атаками беспилотников на логистические центры, которые составили 30,1 млрд руб. С августа возгорания различной степени были зафиксированы на 11 логистических объектах в результате ударов БПЛА. В сумму резервов включены ущерб товарам, потери от выбытия и обесценения оборудования, а также прочие убытки и расходы.