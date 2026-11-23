Акции «Черкизово» в моменте выросли на 9,3%
Акции ПАО «Черкизово» в моменте подорожали на 9,3% и на максимуме составили 3883 руб. Неделей ранее группа опубликовала отчет по МСФО.
По состоянию на 10:27 мск акции торгуются по 3799 руб. за штуку. Рост с закрытия предыдущего дня составил 6,95%. За месяц ценные бумаги «Черкизово» подорожали на 7,53%.
Отчет группа опубликовала 17 ноября. В нем указано, что чистая прибыль компании за девять месяцев выросла на 20,3% и составила 28,47 млрд руб. Группа нарастила выручку на 6,4% год к году, до 224,17 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 7,3% и составила 73,09 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA стал выше на 28,5%, до 51,17 млрд руб.
Кроме того, компания снизила чистый долг на 7,9%. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA за последние 12 месяцев улучшилось с 2,8х до 1,9х.