Отчет группа опубликовала 17 ноября. В нем указано, что чистая прибыль компании за девять месяцев выросла на 20,3% и составила 28,47 млрд руб. Группа нарастила выручку на 6,4% год к году, до 224,17 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 7,3% и составила 73,09 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA стал выше на 28,5%, до 51,17 млрд руб.