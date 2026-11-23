Отдельно в сегменте эндокринологии выручка год к году выросла на 260%, до 28,6 млрд руб. В сегменте онкологии показатель за отчетный период увеличился на 4%, до 5,1 млрд руб. При этом в III квартале рост составил 282% год к году из-за постепенной активизации тендеров. Выручка от продаж прочих препаратов выросла на 11% год к году в основном за счет безрецептурных лекарств, до 6,8 млрд руб.