Выручка «Промомеда» за девять месяцев превысила результат за весь 2025 год
Выручка ПАО «Промомед» за девять месяцев составила 40,6 млрд руб., увеличившись на 113% год к году. За полный 2025 г. группа получила 37,6 млрд руб. Операционные результаты опубликованы на сайте компании.
Весь рынок лекарственных препаратов за отчетный период вырос на 15% год к году – до 2,38 трлн руб. Доля «Промомеда» на рынке составила 3,5%, а объем продаж достиг 53,2 млрд руб. До 83% выручки компании обеспечили стратегические направления – эндокринология и онкология. Доля коммерческих продаж составила 81%, а бюджетных – 19%.
Отдельно в сегменте эндокринологии выручка год к году выросла на 260%, до 28,6 млрд руб. В сегменте онкологии показатель за отчетный период увеличился на 4%, до 5,1 млрд руб. При этом в III квартале рост составил 282% год к году из-за постепенной активизации тендеров. Выручка от продаж прочих препаратов выросла на 11% год к году в основном за счет безрецептурных лекарств, до 6,8 млрд руб.
«Промомед» повысил годовой ориентир по росту выручки до 70% при подтверждении рентабельности EBITDA на уровне 45%.
По итогам 2025 г. «Промомед» увеличил выручку на 75,2% по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста превысили динамику фармацевтического рынка в шесть раз. Чистая прибыль по итогам 2025 г. увеличилась на 149% и составила 7,2 млрд руб.