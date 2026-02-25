Выручка «Промомеда» по итогам 2025 года выросла на 72%

В сегменте «Эндокринология» выручка увеличилась на 163% год к году – до 21,6 млрд руб. В компании отмечают, что важным фактором роста стал вывод на рынок препарата для терапии ожирения и сахарного диабета II типа. В направлении «Онкология» выручка выросла на 43% – до 7,0 млрд руб.