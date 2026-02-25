Выручка «Промомеда» по итогам 2025 года выросла на 72%
Группа «Промомед» по итогам 2025 г. увеличила выручку на 72,6% по сравнению с предыдущим годом – до 37,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на операционные результаты.
Как уточнили в «Промомеде», темпы роста в шесть раз превысили динамику фармацевтического рынка в денежном выражении, который за тот же период прибавил 11,6%.
Структура продаж осталась смещенной в сторону коммерческого сегмента: 66% пришлось на коммерческий канал, 34% – на бюджетный. При этом положительную динамику показали оба направления. Продажи в бюджетном сегменте выросли на 26%, в коммерческом – на 118%.
Основной вклад в выручку обеспечили препараты эндокринологического и онкологического портфелей – их доля достигла 76% против 61% в 2024 г.
В сегменте «Эндокринология» выручка увеличилась на 163% год к году – до 21,6 млрд руб. В компании отмечают, что важным фактором роста стал вывод на рынок препарата для терапии ожирения и сахарного диабета II типа. В направлении «Онкология» выручка выросла на 43% – до 7,0 млрд руб.
В ноябре 2025 г. сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2025 г. выручка «Промомеда» увеличилась на 78% и достигла 19 млрд руб. В компании тогда связывали рост с расширением продуктовой линейки.