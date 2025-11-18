Выручка «Промомеда» выросла на 78% за девять месяцев 2025 года

В компании уточнили, что такой рост обеспечен расширением продуктовой линейки: продажи препаратов ключевого портфеля выросли на 44%, а препаратов базового портфеля – на 34%. «Промомед» также подтвердил прогнозы на весь 2025 г., предполагающие увеличение выручки на 75% при рентабельности по EBITDA около 40%.