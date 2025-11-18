Газета
Выручка «Промомеда» выросла на 78% за девять месяцев 2025 года

Фармацевтическая компания «Промомед» по итогам девяти месяцев 2025 г. нарастила финансовые показатели. Согласно отчетности, выручка увеличилась на 78% год к году и достигла 19 млрд руб.

В компании уточнили, что такой рост обеспечен расширением продуктовой линейки: продажи препаратов ключевого портфеля выросли на 44%, а препаратов базового портфеля – на 34%. «Промомед» также подтвердил прогнозы на весь 2025 г., предполагающие увеличение выручки на 75% при рентабельности по EBITDA около 40%.

Также в компании отметили, что в первом полугодии компания демонстрировала самую высокую динамику роста финансовых показателей среди эмитентов акций 1–2 уровней листинга Мосбиржи.

12 августа сообщалось, что в первом полугодии выручка «Промомеда» достигла 13 млрд руб. Кроме того, 15 июля компания привлекла 5 млрд руб. через размещение облигаций номиналом 1000 руб. каждая. Цена размещения совпала с номинальной.

