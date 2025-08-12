Выручка «Промомеда» за полугодие выросла до 13 млрд рублей
Фармацевтическая компания «Промомед» по итогам первого полугодия 2025 г. увеличила выручку на 82% год к году – до 13,0 млрд руб., следует из управленческой отчетности, опубликованной в операционных результатах.
Доля выручки от реализации инновационных продуктов достигла 60%, что на 3 п. п. выше, чем за аналогичный период 2024 г. Существенно выросла доля препаратов эндокринологического и онкологического портфелей – с 54% до 74%. В компании объяснили это активным выводом на рынок новых разработок.
«Промомед» также подтвердил финансовый прогноз на 2025 г. Они ожидают роста выручки на 75% при рентабельности EBITDA 40%.
15 июля стало известно, что «Промомед» привлек 5 млрд руб. через размещение облигаций номиналом 1000 руб. каждая. Цена размещения совпала с номинальной, купон будет рассчитываться ежемесячно.