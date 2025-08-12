Выручка «Промомеда» за полугодие выросла до 13 млрд рублей

Доля выручки от реализации инновационных продуктов достигла 60%, что на 3 п. п. выше, чем за аналогичный период 2024 г. Существенно выросла доля препаратов эндокринологического и онкологического портфелей – с 54% до 74%. В компании объяснили это активным выводом на рынок новых разработок.