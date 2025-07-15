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Фармкомпания «Промомед» с помощью облигаций привлекла 5 млрд рублей

Ведомости

Компания «Промомед» закрыла книгу заявок на биржевые облигации сроком обращения два года. Бизнесу удалось привлечь 5 млрд руб. на рефинансирование долговых обязательств и ускорение продвижения инновационных проектов, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Облигации обладают номиналом 1000 руб. с той же ценой размещения. Как отмечено в сообщении, купон будет рассчитываться ежемесячно. К ключевой ставке ЦБ РФ будет прибавлена премия в размере 2,8%. Среди целей использования средств компанией – «проведение клинических исследований, масштабирование синтеза активных фармацевтических субстанций и совершенствование технологий получения лекарственных форм».

10 июня стало известно, что основатель и крупнейший акционер «Промомеда» Петр Белый попал в список российских миллиардеров, заработавших состояние на производстве лекарств. В фармкомпании ему принадлежит контрольный пакет акций (около 88%).

Выручка компании в I квартале 2025 г. достигла 4,485 млрд руб., увеличившись на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда в компании заявили о предполагаемом росте выручки в 2025 г. на 75% при рентабельности EBITDA >40%.

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