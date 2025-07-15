Фармкомпания «Промомед» с помощью облигаций привлекла 5 млрд рублей

Выручка компании в I квартале 2025 г. достигла 4,485 млрд руб., увеличившись на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда в компании заявили о предполагаемом росте выручки в 2025 г. на 75% при рентабельности EBITDA >40%.