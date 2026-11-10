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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций замер после утреннего снижения

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 10 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,68% и составил 2456,36. Индекс РТС снизился на 0,68% и составил 935,07.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 28,16 млрд руб.

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