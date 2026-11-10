Российский рынок акций замер после утреннего снижения
По состоянию на 12:00 мск 10 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,68% и составил 2456,36. Индекс РТС снизился на 0,68% и составил 935,07.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Магнит» – 2038,50 руб. (+2,98%)
Группа ЛСР – 937 руб. (+2,14%)
ТМК – 69,34 руб. (+1,58%)
«Мечел» ао – 44,88 руб. (+1,22%)
АФК «Система» – 8,86 руб. (+1,06%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Холдинг ВУШ – 38,95 руб. (-6,33%)
«Евротранс» – 15,90 руб. (-5,64%)
ГК «Самолет» – 310,70 руб. (-4,98%)
«М.видео» – 53,30 руб. (-3,62%)
«Русгидро» – 0,51 руб. (-3,02%)
Общий объем торгов составил 28,16 млрд руб.