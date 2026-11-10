СД «Т-технологий» рекомендовал выплатить дивиденды по 4,8 рубля за акцию

В отчетности «Т-технологий» за II квартал по МСФО указано, что операционная чистая прибыль составила 52,1 млрд руб. (+25% год к году), выручка составила 216,8 млрд руб. (+27%), рентабельность капитала (ROE) – 28,1%., ROE в сегментах B2C и B2B – 34,4%.