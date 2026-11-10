СД «Т-технологий» рекомендовал выплатить дивиденды по 4,8 рубля за акцию
Совет директоров МКПАО «Т-технологии» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2026 г. в размере 4,8 руб. на одну обыкновенную акцию, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.
Решение планируется вынести на внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров 3 декабря.
В случае одобрения дивиденды будут выплачены денежными средствами со счета компании. Номинальным держателям акций и доверительным управляющим средства перечислят не позднее 28 декабря.
Для остальных акционеров, зарегистрированных в реестре, срок выплаты установлен до 27 января.
В отчетности «Т-технологий» за II квартал по МСФО указано, что операционная чистая прибыль составила 52,1 млрд руб. (+25% год к году), выручка составила 216,8 млрд руб. (+27%), рентабельность капитала (ROE) – 28,1%., ROE в сегментах B2C и B2B – 34,4%.
9 ноября стало известно, что «Т-технологии» намерены выкупить до 100% акций онлайн-платформы для операций с недвижимостью «Циан» по 993,05 руб. за бумагу.