Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям «Циана»
Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям «Циана» после роста их стоимости более чем на на 20%. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
По состоянию на 11:37 мск цена бумаг достигла 947,2 руб., прибавив 23,3% к закрытию предыдущего торгового дня на уровне 768,2 руб. Поводом для введения специального режима стало повышение цены акций на 20% и более в течение десяти минут подряд
Дискретный аукцион в режиме основных торгов T+ начался в 11:41 мск. Его завершение и возобновление торгов были запланированы на 12:11 мск.
На пике котировки выросли на 18,6% относительно закрытия предыдущего торгового дня до 959,4 руб.
До этого «Т-технологии» заявили о планах приобрести до 100% акций компании «Циан» и предложить акционерам выкупить их бумаги по цене 993,05 руб. за акцию. Цена предполагает премию 29,3% к рыночным котировкам на закрытие торгов 5 ноября. Предложение предполагает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций «Циана». После рассмотрения ЦБ документ направят в МКПАО. Акционеры получат оферту после того, как совет директоров «Циана» примет рекомендации. «Циан» сохранит бренд и продолжит работу под управлением текущей команды. Закрыть сделку планируется в I квартале 2027 г. после всех согласований.