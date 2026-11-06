Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям «Циана»

До этого «Т-технологии» заявили о планах приобрести до 100% акций компании «Циан» и предложить акционерам выкупить их бумаги по цене 993,05 руб. за акцию. Цена предполагает премию 29,3% к рыночным котировкам на закрытие торгов 5 ноября. Предложение предполагает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций «Циана». После рассмотрения ЦБ документ направят в МКПАО. Акционеры получат оферту после того, как совет директоров «Циана» примет рекомендации. «Циан» сохранит бренд и продолжит работу под управлением текущей команды. Закрыть сделку планируется в I квартале 2027 г. после всех согласований.