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Цена золота превысила $4100 за унцию впервые с конца октября

Максим Цуланов
Александр Манзюк / ТАСС
Александр Манзюк / ТАСС

Стоимость золота на бирже Comex превысила $4100 за унцию впервые с 22 октября, следует из данных площадки. Цена фьючерса с поставкой в декабре на 8:37 мск составляла $4127 (+1,33%).

«Ведомости» писали, что золото в октябре пережило крупнейшее падение за 18 лет. Цена декабрьского фьючерса на Comex в прошлом месяце опускалась до $3889,5 за унцию. Давление на металл оказали обвал акций технологических компаний в США и сообщения о новых усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, снизившие спрос на защитные активы.

При этом мировые центробанки нарастили закупки золота до максимума с 2024 г., отмечали в отчете Всемирного совета по золоту (WGC). Центральные банки увеличили золотые резервы на 321 т в III квартале 2026 г., что на 42% больше прошлого года. Цена спроса выросла на 22% по сравнению с прошлым годом и достигла $188 млрд.

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