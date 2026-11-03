Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,177-0,42%KZOS50,9+1,39%CHMK3 420-1,01%IMOEX2 445,17-0,43%RTSI951,28-0,42%RGBI112,18-0,12%RGBITR777,95-0,08%
Главная / Инвестиции /

Цена акций X5 на Мосбирже упала на 4,4%

Ведомости

По состоянию на 15:06 мск 3 ноября цена акций X5 снизилась на 4,38% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2267,50 руб. Объем торгов составил 1,23 млрд руб.

На закрытие торгов 2 ноября цена акций X5 составила 2341,50 руб., оборот торгов достиг 2,66 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций X5 снизилась на 10,6%.

«Корпоративный центр ИКС 5» – ведущая российская ритейл-компания, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Первый «Перекресток» был открыт в 1995 г., «Пятерочка» – в 1999 г., сейчас в 75 регионах России около 30 000 магазинов. Компания также развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку. Доля Х5 на рынке продуктовой розницы превышает 15%. Выручка в 2025 г. превысила 4,6 трлн руб., что было в десятке крупнейших значений в России. В свободном обращении 29% акций.