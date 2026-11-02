Утренний звон по рынку акций 2 ноября

Утренний звон по рынку акций 2 ноябряБиржа вступает в месяц тревог и надежд
Торги на российском рынке акций в понедельник начались умеренным ростом. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,22% и составил 2518,56. Индекс РТС вырос на 0,22% и составил 984,90.
Базовый сценарий на сегодня – нейтральное открытие и консолидация в диапазоне 2490–2560 пунктов с попытками удержаться выше уровня 2500.
Октябрьский оптимизм
Рынок акций завершил неделю и месяц уверенным ростом, отыграв коррекцию предыдущего дня и вернувшись выше психологически важной отметки в 2500 пунктов. Индекс Мосбиржи прибавил 0,93%, закрывшись на уровне 2515,51 пункта, а индекс РТС вырос на 1,08%, достигнув 983,7 пункта. За октябрь рублевый индекс прибавил около 11%.
Основным драйвером восстановления стали сохраняющиеся ожидания переговорного процесса. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил договоренность о трехсторонних контактах России, США и Украины, одной из тем которых станут взаимные гарантии безопасности.
Цены на нефть возобновили рост: Brent подорожала на 2,3%, достигнув $116,86 за баррель, WTI – до $103,63. Это поддержало акции нефтяных компаний.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
VK – 160,05 руб. (+10,39%),
АФК «Система» – 8,38 руб. (+3,56%),
«Газпром» – 117,36 руб. (+2,22%),
X5 – 2399,5 руб. (+1,72%),
«Новатэк» – 1180,8 руб. (+1,57%).
ВТБ показал сильный отчет, но вопросы остались
Отчетность ВТБ по МСФО за девять месяцев оказалась сильной и превысила ожидания, особенно в части III квартала. Как отмечают аналитики, банк не только значительно улучшил ключевые показатели прибыльности, но и подтвердил годовой прогноз, однако при этом сохраняются вопросы к достаточности капитала и дивидендной политике.
Главный фактор роста – восстановление процентной маржи. Она выросла до 2,7% в III квартале против 1,5% годом ранее. Это означает, что банк стал значительно эффективнее зарабатывать на разнице между процентами по кредитам и депозитам.
Впрочем, аналитики указывают и на некоторые ограничители оптимизма. Норматив достаточности капитала Н20.0 на конец сентября составил 10,5% при регуляторном минимуме в 10,0%. Запас составляет всего 0,5 процентного пункта. Это низкий буфер, который ограничивает способность банка наращивать портфель рискованных активов.
Отчетность ВТБ – это демонстрация уверенного восстановления прибыльности, но с некоторыми структурными ограничениями, говорят эксперты. Банк хорошо отработал III квартал, превысив ожидания по всем ключевым фронтам: марже, комиссиям и контролю над издержками.
Однако ключевая проблема – это капитал. Небольшой запас по нормативу Н20.0 делает баланс отчасти уязвимым и, вероятно, станет главным аргументом в пользу консервативной дивидендной политики.
Отчет «Ленты»: рост через поглощения
Отчетность «Ленты» за девять месяцев оказалась двойственной. Компания продемонстрировала впечатляющий рост выручки, но столкнулась со значительным давлением на прибыльность из-за интеграции крупных приобретений.
Главный драйвер роста – консолидация приобретенных активов: сетей «О’кей», «Реми» и «ОБИ Россия» (переименованной в «Дом Лента»). Именно этот фактор обеспечил уверенный рост выручки в III квартале (+34,3% г/г), который был выше, чем в среднем за девять месяцев.
Однако увеличение выручки не транслировалось в рост прибыли, а рентабельность снизилась по всем ключевым показателям. Основными причинами давления на маржу стали интеграция активов (новые имеют более низкую рентабельность) и рост расходов, которые увеличились на 98 б. п. до 17,4% от выручки. При этом долговая нагрузка существенно увеличилась, что является прямым следствием стратегии M&A.
Отчетность «Ленты» за девять месяцев отражает классическую картину роста через поглощения, говорят аналитики. Компания успешно наращивает масштаб бизнеса, и менеджмент подтверждает, что интеграция новых активов окажет временное давление на финансовые результаты, но не приведет к пересмотру долгосрочной стратегии.
Ключевой вызов на ближайшие кварталы – восстановление рентабельности и снижение долговой нагрузки. Позитивным сигналом является то, что компания уже рефинансировала часть кредитов «О’кей» по более низким ставкам, что должно снизить процентные расходы в будущем.
Что день грядущий нам готовит
Рынок входит в новую неделю и месяц на фоне смешанных сигналов: с одной стороны – дорогая нефть и ожидания геополитического оптимизма, с другой – приближение важных электоральных событий в США.
Биржа продолжит отыгрывать надежды на переговоры России, США и Украины в Абу-Даби (предварительно 4 ноября), а также на возможное смягчение санкций, включая обсуждение отмены ограничений против РФПИ.
Промежуточные выборы в конгресс США, которые состоятся 3 ноября, являются ключевым риском недели. Если победу одержат демократы, это может подорвать усилия президента США Дональда Трампа по нормализации контактов с Москвой, что негативно отразится на российском рынке. Исход выборов создает неопределенность и сдерживает активные покупки.
При этом исторически ноябрь – благоприятный месяц для российского рынка: вероятность позитивного закрытия превышает 70%, хотя очень многое будет зависеть от сохранения геополитического позитива.
Техническая структура рынка остается восходящей. Индекс завершил октябрь выше уровня 2500, а некоторые аналитики оценивают дневной график как «активно бычий». Скользящие EMA20 (2434) и SMA50 (2315) пока подтверждают кратко- и среднесрочный аптренд.