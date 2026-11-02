Утренний звон по рынку акций 2 ноября

Отчетность ВТБ по МСФО за девять месяцев оказалась сильной и превысила ожидания, особенно в части III квартала. Как отмечают аналитики, банк не только значительно улучшил ключевые показатели прибыльности, но и подтвердил годовой прогноз, однако при этом сохраняются вопросы к достаточности капитала и дивидендной политике.