За девять месяцев «Соллерс» получил убыток почти в 125 млн рублей
По итогам девяти месяцев чистый убыток ПАО «Соллерс» составил 124,89 млн руб. За аналогичный период прошлого года компания получила 4,02 млрд руб. прибыли. Отчетность опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка за период выросла на 30,4% до 476,96 млн руб. против 365,7 млн руб. годом ранее. Показатель вырос на 30,4%. Валовая прибыль совпадает с выручкой. Доходы от участия в других организациях отсутствуют, а за январь – сентябрь 2025 г. «Соллерс» получил 4 млрд руб.
На 30 сентября у компании нет непокрытого убытка. Нераспределенная прибыль составляет 14,78 млрд руб. Сальдо денежных потоков от текущих операций вышло отрицательным, но сократилось год к году в 2,5 раза до 292,83 млн руб.
20 октября «Соллерс» запустил в Елабуге (Татарстан) серийное производство легких коммерческих автомобилей Sollers SF7. Эта линейка включает цельнометаллические фургоны полной массой 5,5 т с объемом кузова 16,4 куб. м, а также пассажирские автобусы вместимостью до 22 человек.
«Соллерс» – российский автопроизводитель, основанный в 2002 г. Компания специализируется на изготовлении и продаже легковых, коммерческих, а также ряда грузовых машин.