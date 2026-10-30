За девять месяцев «Соллерс» получил убыток почти в 125 млн рублей

Выручка за период выросла на 30,4% до 476,96 млн руб. против 365,7 млн руб. годом ранее. Показатель вырос на 30,4%. Валовая прибыль совпадает с выручкой. Доходы от участия в других организациях отсутствуют, а за январь – сентябрь 2025 г. «Соллерс» получил 4 млрд руб.