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Главная / Инвестиции /

Рынок акций не удержался выше уровня 2500 по индексу

Ведомости

По состоянию на 19:00 мск 29 октября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,34% и составил 2492,77. Индекс РТС снизился на 1,10% и составил 973,37.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 74,36 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • «Яндекс» – 7,73 млрд руб. (цена 3463,50 руб.)

  • «Газпром» – 6,99 млрд руб. (цена 114,79 руб.)

  • Сбербанк ао – 6,19 млрд руб. (цена 294,44 руб.)

  • Ozon – 5,78 млрд руб. (цена 3 802 руб.)

  • «Полюс» – 4,54 млрд руб. (цена 1046,80 руб.)

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