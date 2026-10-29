Рынок акций не удержался выше уровня 2500 по индексу
По состоянию на 19:00 мск 29 октября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,34% и составил 2492,77. Индекс РТС снизился на 1,10% и составил 973,37.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ГК «Базис» – 145,02 руб. (+3,26%)
Мосбиржа – 164,42 руб. (+1,62%)
«Селигдар» – 41,63 руб. (+1,44%)
В2В-РТС – 127,37 руб. (+1,35%)
«Россети» – 0,07 руб. (+0,87%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 74,36 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали: