Чистая прибыль X5 за девять месяцев снизилась на 16,5%
Чистая прибыль ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (Х5) за девять месяцев по МСФО составила 63,8 млрд руб., что на 16,5% меньше год к году. Результат за III квартал, напротив, показал рост на 3,8% и составил 29,3 млрд руб. Финансовый отчет опубликован на сайте компании.
Выручка группы с начала года увеличилась на 11,4% до 3,8 трлн руб., а за квартал – на 13% до 1,3 трлн руб. В частности, за девять месяцев «Пятерочка» заработала 2,9 трлн руб. (+9,4% год к году), «Перекресток» – 413,3 млрд руб. (+7,1%), а «Чижик» – 391,2 млрд руб. (+31,4%).
Валовая прибыль за три квартала составила 914,6 млрд руб. (+14,1%). Скорректированная EBITDA достигла 228,8 млрд руб. (+12%), рентабельность по показателю почти не изменилась и составила 6%. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 сентября до применения МСФО (IFRS) 16 указано 1,2х.
В Х5 прогнозируют, что по итогам года рост выручки составит ориентировочно 12%, рентабельность по скорректированной EBITDA – 6%, а чистый долг к EBITDA – 1,2–1,4х.
В предварительных результатах в Х5 сообщали, что средний чек по сети вырос на 4,9% до 593,8 руб. За девять месяцев он составил 611,8 руб. (+5%). Торговая площадь с начала года выросла на 3%, а количество магазинов – на 4%. На 30 сентября под управлением X5 находился 30 981 магазин, из которых 26 192 «Пятерочки», 1007 «Перекрестков», 3782 «Чижика», а также 8768 точек, подключенных к программе франчайзинга под брендом «Около».