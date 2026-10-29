Чистая прибыль X5 за девять месяцев снизилась на 16,5%

В предварительных результатах в Х5 сообщали, что средний чек по сети вырос на 4,9% до 593,8 руб. За девять месяцев он составил 611,8 руб. (+5%). Торговая площадь с начала года выросла на 3%, а количество магазинов – на 4%. На 30 сентября под управлением X5 находился 30 981 магазин, из которых 26 192 «Пятерочки», 1007 «Перекрестков», 3782 «Чижика», а также 8768 точек, подключенных к программе франчайзинга под брендом «Около».