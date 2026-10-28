Anthropic идет на биржу: главное из проспекта эмиссии

Разработчик языковой модели Claude Anthropic подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проспект эмиссии. В нем пока не раскрыты ценовой диапазон, число акций и объем размещения. Anthropic предупреждает потенциальных инвесторов о том, что контроль над компанией останется у сооснователей и траста, а в списке рисков упоминает конфликт с Пентагоном и модели, проникшие на тестах в чужие системы.