Anthropic идет на биржу: главное из проспекта эмиссии

Anthropic идет на биржу: главное из проспекта эмиссииКомпания предупредила о рисках развития ИИ, нехватке вычислительных мощностей и конфликте с властями США
Разработчик языковой модели Claude Anthropic подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проспект эмиссии. В нем пока не раскрыты ценовой диапазон, число акций и объем размещения. Anthropic предупреждает потенциальных инвесторов о том, что контроль над компанией останется у сооснователей и траста, а в списке рисков упоминает конфликт с Пентагоном и модели, проникшие на тестах в чужие системы.
Anthropic разместит на Nasdaq Global Select акции класса A под тикером ANT, указано в документе. Сделка комбинированная: компания выпускает новые бумаги, а часть акций продают текущие акционеры, в том числе все семеро сооснователей. У каждого из них примерно 232–245 млн бумаг класса A. Среди организаторов размещения Goldman Sachs и Morgan Stanley, всего в синдикате 22 банка. Помимо США предложение пройдет в Австралии, Канаде, ряде стран Евросоюза, Японии, Швейцарии и Великобритании.