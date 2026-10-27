Утренний звон по рынку акций 27 октября

Утренний звон по рынку акций 27 октябряБиржа готовится к штурму уровня 2500 по индексу
Торги вторника на российском рынке акций начались нейтрально. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,28% и составил 2498,49. Индекс РТС вырос на 0,28% и составил 977,84.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2460–2510 пунктов с попытками пробоя психологической отметки 2500.
Рост не останавливается
Рынок акций начал неделю уверенным ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, закрывшись на отметке 2491,47 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 1,15%, достигнув 975,1 пункта.
Рынок рос на ожиданиях активизации переговорного процесса по украинскому урегулированию. В выходные пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в ноябре, а в понедельник президент США заявил, что трехсторонние переговоры по Украине состоятся «довольно скоро».
Подъем сдерживался снижением нефтяных котировок. Brent в течение дня корректировалась вниз на фоне сообщений о посредничестве в американо-иранских переговорах и надежд на деэскалацию ближневосточного конфликта. К вечеру январский фьючерс на Brent торговался около $111,4 за баррель.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
Группа ЛСР – 625,40 руб. (+7,29%),
«Сургутнефтегаз» ао – 18,10 руб. (+4,99%),
«Совкомфлот» – 92,41 руб. (+3,67%),
«Магнит» – 1784 руб. (+2,91%),
«Полюс» – 1127 руб. (+2.62%).
В аутсайдерах оказались бумаги «Фосагро» – 5672 руб. (-1,7%).
Отчет «Фосагро»: себестоимость «съела» прибыль
Отчет «Фосагро» за девять месяцев 2026 г. получился неоднородным: компания нарастила выручку, но столкнулась с падением прибыли и уменьшением денежного потока. Рынок отреагировал на это умеренным снижением цен акций.
Чистая прибыль упала в годовом выражении на 67% – и это, как отмечают аналитики, стало следствием сочетания нескольких негативных факторов.
Ключевую роль сыграл сильный рост затрат на сырье на фоне его дефицита – расходы на серу и серную кислоту почти утроились. При этом ослабление рубля почти на 10% за III квартал привело к переоценке валютного долга и формированию бумажного убытка. Чистые финансовые расходы увеличились на 22% к/к (до 6,6 млрд руб.) из-за роста долгового портфеля.
Сам долговой портфель компании растет быстрыми темпами, что является главным фактором риска. Чистый долг увеличился на 19,4% к/к, до 369,1 млрд руб.
Отчет за девять месяцев показал хрупкость финансовой модели «Фосагро» в условиях роста затрат на сырье и высокой долговой нагрузки, говорят аналитики. Компания остается прибыльной на операционном уровне, но чистая прибыль и денежный поток находятся под сильным давлением.
Ключевой вопрос заключается в том, является ли текущий рост затрат на серу и курсовые убытки временным явлением, которое компания сможет преодолеть во второй половине года, или же структурный рост издержек и долга потребует более длительного периода восстановления.
«Русагро»: отчет о неоднородности бизнеса
«Русагро» опубликовала операционные результаты за III квартал 2026 г. Они рисуют картину умеренного роста общей выручки на фоне заметной дивергенции между бизнес-сегментами.
Консолидированная выручка группы составила 101,3 млрд руб., что всего на 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но картина по отдельным направлениям оказалась крайне разнородной.
В сельскохозяйственном бизнесе выручка выросла на 21% год к году до 12,8 млрд руб. Основной причиной стал больший объем продаж в текущем году по сравнению с прошлым.
В масложировом бизнесе (крупнейший сегмент) этот показатель увеличился на 11% год к году до 54,9 млрд руб. Рост был обеспечен повышением эффективности продаж в потребительском сегменте.
А вот в мясном сегменте выручка снизилась на 4% до 25,1 млрд руб. Ключевой фактор – продолжающееся давление на цены в России из-за высокой конкуренции с импортным мясом курицы. В сахарном бизнесе доходы вообще упали на 41% год к году до 8,6 млрд руб.
В итоге успехи в сельском хозяйстве и масложировом сегменте компенсировали слабость в мясном и сахарном направлениях, позволив удержать общую выручку в плюсе.
При этом, как отмечают аналитики, более показательна динамика за 9 месяцев 2026 г.: выручка группы выросла на 10% и достигла 292,82 млрд руб. Это говорит о том, что квартальное замедление до 1% может быть временным явлением.
Что день грядущий нам готовит
Коррекция нефти – главный утренний негатив. Brent снижается на 0,9% второй день подряд на фоне надежд на деэскалацию вокруг Ирана. Это ограничивает потенциал роста нефтяного сектора и всего рынка.
Свежего геополитического позитива пока что нет. В итоге участники рынка, как отмечают аналитики, не предпринимают активных действий в отсутствие внятных сигналов с внешнего контура. Позитив уже во многом заложен в цены.
Впрочем, технически рынок остается восходящим. Индекс удерживается выше 200-дневной скользящей средней, а среднесрочный аптренд не сломан. После преодоления 2480 путь к 2540–2560 технически открыт, полагают некоторые эксперты.