Утренний звон по рынку акций 27 октября

Ключевую роль сыграл сильный рост затрат на сырье на фоне его дефицита – расходы на серу и серную кислоту почти утроились. При этом ослабление рубля почти на 10% за III квартал привело к переоценке валютного долга и формированию бумажного убытка. Чистые финансовые расходы увеличились на 22% к/к (до 6,6 млрд руб.) из-за роста долгового портфеля.