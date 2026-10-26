Цены на газ в Европе превысили $1100 за тысячу кубов
Ноябрьские фьючерсы на газ на хабе TTF выросли до отметки в $1108 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures. Цена превысила $1100 за 1000 куб. м впервые с 21 декабря 2022 г.
По состоянию на 10:44 мск ноябрьские контракты торгуются по $1121,44 за 1000 куб. м. (+3,69%).
9 октября Politico согласно прогнозу Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писало, что в случае холодной зимы и ограниченных поставок сжиженного природного газа (СПГ) заполненность европейских хранилищ может сократиться до 11%. Чтобы сохранить запасы на уровне 30% к концу зимы, странам ЕС может потребоваться ограничить потребление газа на 7%.
Дополнительное давление на рынок окажет запрет ЕС на долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, который должен вступить в силу в январе 2027 г. По оценкам IEEFA, это приведет к сокращению импорта еще на 7 млрд куб. м.