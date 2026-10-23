В «ВИМ инвестициях» прокомментировали мнение о распродаже ОФЗ из-за налогообложения ИПИФов

В «ВИМ инвестициях» прокомментировали мнение о распродаже ОФЗ из-за налогообложения ИПИФовВ УК назвали его позицией отдельного сотрудника
Предположение о распродаже госдолга в случае налогообложения пассивных доходов интервальных паевых инвестфондов (ИПИФ) является мнением отдельного сотрудника «ВИМ инвестиций», но не официальной позицией самой управляющей компании (УК), передала «Ведомостям» через представителя ее генеральный директор Оксана Чернышенко.
«Компания ведет конструктивный диалог по текущим налоговым и правовым вопросам на уровне рабочих групп в соответствующих ведомствах и успешно координирует свои действия с ними на всех уровнях. Сожалеем, что мнение, выраженное на одной из рабочих групп, было интерпретировано как позиция организации», – заявила она.
О распродаже госдолга в случае налогообложения пассивных доходов ИПИФов в письме на имя министра финансов Антона Силуанова написали исполнительный директор «ВИМ инвестиций» Владимир Кириллов, председатель правления, генеральный директор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева и гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский. Подлинность документа «Ведомостям» подтвердили представитель «Альфа-капитала» и еще два собеседника, знакомых с содержанием письма.
30 сентября правительство направило в Госдуму законопроект, в котором среди прочего предложило ввести для закрытых и интервальных паевых инвестфондов для квалифицированных инвесторов 15%-ный налог на прибыль с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Сейчас ПИФы его не платят, налог возникает только в момент выплаты доходов пайщикам, который может откладываться на длительный срок и создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения активами с использованием фондов, указывали в Министерстве финансов. По задумке властей при налогообложении пайщиков уплаченный ПИФом налог будет зачитываться.
В случае введения планируемого налогообложения ИПИФов УК с высокой степенью вероятности будут вынуждены расформировать такие фонды, что вызовет распродажу активов, в первую очередь ОФЗ как наиболее ликвидного, предупредили Кривошеева, Кириллов и Бершадский. На практике их активы составляют денежные средства, ценные бумаги (в том числе государственные и корпоративные бонды), деривативы и иные финансовые активы, указали они. По этим причинам руководители УК попросили Силуанова содействовать исключению ИПИФов из соответствующего законопроекта.