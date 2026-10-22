УК предупредили Силуанова о распродаже госдолга при налогообложении ИПИФов

30 сентября правительство направило в Госдуму законопроект, в котором среди прочего предложило ввести для закрытых и интервальных паевых инвестфондов для квалифицированных инвесторов 15%-ный налог на прибыль с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Сейчас ПИФы его не платят, налог возникает только в момент выплаты доходов пайщикам, который может откладываться на длительный срок и создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения активами с использованием фондов, указывали в Министерстве финансов. По задумке властей при налогообложении пайщиков уплаченный ПИФом налог будет зачитываться.