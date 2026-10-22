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Главная / Инвестиции /

УК предупредили Силуанова о распродаже госдолга при налогообложении ИПИФов

Письмо министру финансов написали руководители «Альфа-капитала», «ВИМ инвестиций» и «Первой»
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Руководители трех крупнейших управляющих компаний (УК) – «Альфа-капитала», «ВИМ инвестиций» и «Первой» – предупредили министра финансов Антона Силуанова о распродаже госдолга в случае налогообложения пассивных доходов интервальных паевых инвестфондов (ИПИФ). Об этом в письме на имя главы Минфина пишут Ирина Кривошеева (председатель правления, генеральный директор «Альфа-капитала»), Владимир Кириллов (исполнительный директор ВИМа) и Андрей Бершадский (гендиректор «Первой»). «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель «Альфа-капитала» и еще два собеседника, знакомых с содержанием письма. Представители ВИМа и «Первой» не ответили на запрос.

30 сентября правительство направило в Госдуму законопроект, в котором среди прочего предложило ввести для закрытых и интервальных паевых инвестфондов для квалифицированных инвесторов 15%-ный налог на прибыль с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Сейчас ПИФы его не платят, налог возникает только в момент выплаты доходов пайщикам, который может откладываться на длительный срок и создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения активами с использованием фондов, указывали в Министерстве финансов. По задумке властей при налогообложении пайщиков уплаченный ПИФом налог будет зачитываться.

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