Акции «Базиса» достигли значения февраля
Акции группы компаний «Базис» в моменте выросли до 140 руб. за штуку. Их цена сравнялась со значением за 28 февраля.
По состоянию на 11:58 мск ценные бумаги «Базиса» торгуются по 137,96 руб., что на 2,4% больше значения закрытия предыдущего дня. За последний месяц стоимость выросла на 25,65%.
Выручка компании по МСФО за январь – июнь выросла на 30% год к году и достигла 2,5 млрд руб. Основным фактором роста стало увеличение продаж лицензий и подписок на программное обеспечение, которые прибавили 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Показатель OIBDA компании вырос на 26% и составил 1,17 млрд руб. при рентабельности 46,5%. Во II квартале показатель увеличился на 26% до 717 млн руб.
ГК «Базис» – это российский разработчик программного обеспечения для управления динамической IT-инфраструктурой, созданный в 2021 г. при участии «Ростелекома». Компания специализируется на системах виртуализации, контейнеризации и организации виртуальных рабочих мест.