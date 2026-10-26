Акции «Базиса» достигли значения февраля

Выручка компании по МСФО за январь – июнь выросла на 30% год к году и достигла 2,5 млрд руб. Основным фактором роста стало увеличение продаж лицензий и подписок на программное обеспечение, которые прибавили 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.