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Главная / Инвестиции /

Акции «Базиса» достигли значения февраля

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Акции группы компаний «Базис» в моменте выросли до 140 руб. за штуку. Их цена сравнялась со значением за 28 февраля.

По состоянию на 11:58 мск ценные бумаги «Базиса» торгуются по 137,96 руб., что на 2,4% больше значения закрытия предыдущего дня. За последний месяц стоимость выросла на 25,65%.

Выручка компании по МСФО за январь – июнь выросла на 30% год к году и достигла 2,5 млрд руб. Основным фактором роста стало увеличение продаж лицензий и подписок на программное обеспечение, которые прибавили 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Показатель OIBDA компании вырос на 26% и составил 1,17 млрд руб. при рентабельности 46,5%. Во II квартале показатель увеличился на 26% до 717 млн руб.

ГК «Базис» – это российский разработчик программного обеспечения для управления динамической IT-инфраструктурой, созданный в 2021 г. при участии «Ростелекома». Компания специализируется на системах виртуализации, контейнеризации и организации виртуальных рабочих мест.

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