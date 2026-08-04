Выручка «Базиса» в первом полугодии выросла на 30% по МСФО

Выручка «Базиса» увеличилась на 36% до 1,1 млрд руб. в I квартале относительно 0,8 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Доля рекуррентной выручки достигла 57%, а OIBDA – 457 млн руб. (+28%) при рентабельности OIBDA на уровне 43%. NIC увеличился на 91% год к году до 141 млн руб., а рентабельность по NIC выросла на 4 п. п. до 13%. Показатель «Чистый долг» / OIBDA LTM составил 0,1х на 31 марта 2026 г. Подтвержден также прогноз на 2026 г.: +30–40% рост выручки с рентабельностью OIBDA примерно 60%.