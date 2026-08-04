Выручка «Базиса» в первом полугодии выросла на 30% по МСФО
ГК «Базис» представила промежуточные консолидированные финансовые результаты за II квартал и первое полугодие 2026 г. по МСФО. Выручка компании за январь – июнь выросла на 30% год к году и достигла 2,5 млрд руб., сообщили в компании.
Основным фактором роста стало увеличение продаж лицензий и подписок на программное обеспечение, которые прибавили 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также существенно увеличилась выручка от технической поддержки – на 64%. По итогам шести месяцев доля доходов от лицензий и подписок составила 86%, технической поддержки – 13%, еще около 1% пришлось на прочие услуги.
Показатель OIBDA компании вырос на 26% и составил 1,17 млрд руб. при рентабельности 46,5%. Во II квартале показатель увеличился на 26% до 717 млн руб.
Чистая прибыль за первое полугодие достигла 469 млн руб., что на 7% выше результата годом ранее. Показатель NIC вырос на 25% до 497 млн руб., а его рентабельность составила 19,7%.
Акционеры компании утвердили выплату дивидендов в размере 7,2 руб. на акцию. «Базис» также подтвердил прогноз на 2026 г.: рост выручки ожидается на уровне 30–40%, а рентабельность OIBDA – около 60%. В компании пояснили, что сезонное снижение рентабельности в первом полугодии связано с особенностями бизнес-модели. Около 70% годовой выручки традиционно формируется во втором полугодии, тогда как операционные расходы распределяются более равномерно.
Выручка «Базиса» увеличилась на 36% до 1,1 млрд руб. в I квартале относительно 0,8 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Доля рекуррентной выручки достигла 57%, а OIBDA – 457 млн руб. (+28%) при рентабельности OIBDA на уровне 43%. NIC увеличился на 91% год к году до 141 млн руб., а рентабельность по NIC выросла на 4 п. п. до 13%. Показатель «Чистый долг» / OIBDA LTM составил 0,1х на 31 марта 2026 г. Подтвержден также прогноз на 2026 г.: +30–40% рост выручки с рентабельностью OIBDA примерно 60%.